POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 24.03.21

Verkehrsunfallflucht

Am 23.03.21, in der Zeit von 08.10h - 12.45h, touchierte eine 70jährige Frau aus Lutter auf dem Parkplatz eines SB-Marktes auf der Frankfurter Straße in Lutter mit ihrem Pkw beim Einparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw einer 29jährigen Frau aus Seesen. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Die Unfallverursacherin verließ unerlaubt den Unfallort, ohne zuvor ihren Pflichten als Unfallbeteiligte vollumfänglich nachgekommen zu sein.

Versuchter schwerer Diebstahl aus einem Lagerschuppen

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom 22.03.21, 20.00h - 23.03.21, 19.00h, die Tür eines Lagerschuppens eines Modellbauclubs in der Feldmark Hahausen auf. Aus dem Schuppen wurde jedoch nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20,- Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Eventuelle sachdienliche Angaben bitte an die Polizeistation Lutter (Telefon: 05383/907510).

