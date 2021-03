Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage vom 23.03.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 23.03.2021, 10.30 Uhr, befuhr ein 52-Jähriger aus dem Altkreis Osterode mit seinem schwarzem Pkw Audi Q 5 (SUV) mit OHA-Zulassung in Braunlage die Herzog-Wilhelm-Straße in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe der Hausnummer 38, wo zur Zeit ein Haus abgerissen wird, fuhr er an einem Baustellenfahrzeug vorbei. Kurz vor Beendigung des Vorbeifahrens kam ein blauer Pkw BMW entgegen. Es kam kurz darauf zum Anstoß des Außenspiegels des Pkw BMW mit der hinteren linken Seite des Pkw Audi, wobei Sachschaden in Höhe von geschätzt 1000,- Euro am Pkw Audi entstand. Der Fahrer des Pkw BMW setzte seine Fahrt stadteinwärts fort ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten ihre Feststellungen der Polizei Braunlage unter 05520-93260 mitzuteilen.

Jo.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell