POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v.23.03.2021

Unfall auf Europakreuzung / Unfallbeteiligter gesucht

Am Mo., 22.03.2021, 15.50 Uhr, befuhr eine 69-jährige Frau aus Langelsheim mit ihrem Pkw Audi die L 515, von Bredelem i.R. Langelsheim. An der sogenannten Europakreuzung wollte sie nach links i.R. Innenstadt einbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw und stieß leicht mit diesem zusammen. Allerdings stellte sie erst später einen Schaden an ihrem Pkw fest und meldete sich dann bei der Polizei. Es soll sich bei dem anderen Fahrzeug um einen weißen Pkw und beim Fahrer um einen älteren Herrn gehandelt haben. Dieser, oder Zeugen des Unfalls, werden gebeten, sich unter Tel. 05326-978780 bei der Polizei Langelsheim zu melden.

Unfall mit schwerverletzter Person

Am Di., 23.03.2021, 05.10 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Langelsheimer mit seinem Pkw Opel die L 515 Langelsheim i.R. Lautenthal. Kurz vor dem Abzweig nach Seesen wechselte Wild die Fahrbahn. Der Fahrer bremste und wich aus, hierbei geriet der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Böschungsbereich seitlich zum Liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt zur Klinik nach Goslar gebracht, am Pkw entstand Totalschaden.

