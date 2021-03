Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 23.03.21

Verkehrsunfallflucht

Am 22.03.21, 11.50h, beobachtete ein namentlich bekannter Zeuge einen Lkw-Fahrer in Seesen, Vor der Kirche. Dieser befuhr die Ortsdurchfahrt der B 248 in Richtung Hahausen. Im Bereich einer Fahrbahnverengung innerhalb einer Arbeitsstelle touchierte der Lkw den ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford einer 58jährigen Frau aus Hannover. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 450,- Euro. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne zuvor eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Eventuelle Hinweise bitte an das PK Seesen, T.: 05381/9440.

Wildunfall

Am 22.03.21, 06.15h, befuhr ein 33jähriger Mann aus Liebenburg mit seinem Pkw BMW die B 82 in Richtung Rhüden, als ein Hase die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1000,- Euro.

