Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB A8 - Rutesheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:45 Uhr, kam es auf der BAB A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf Höhe der Anschlussstelle Rutesheim zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Die 27 Jahre alte Unfallverursacherin befuhr mit ihrem VW Golf die rechte Fahrspur. Hier musste sie aufgrund der Verkehrslage abbremsen und wich nach links auf die mittlere Fahrspur aus. Aufgrund der Ausweichbewegung kam das Fahrzeug ins Schleudern, überschlug sich und kam schließlich auf dem mittleren und linken Fahrstreifen auf den Rädern entgegen der Fahrrichtung zum Stehen. Ein Audi, besetzt mit zwei 25jährigen Insassinnen, welcher die mittlere Fahrspur befuhr, versuchte dem defekten, inzwischen nicht mehr beleuchteten Golf nach rechts auszuweichen, touchierte den Pkw jedoch leicht. Auf dem linken Fahrstreifen fuhr ein Mercedes Vito, besetzt mit drei Personen (39, 36 und 25 Jahre alt), welcher dem VW Golf nach links, also in Richtung Mittelschutzwand, auswich. Auch dieser wurde hierbei beschädigt.

Am VW Golf und dem Audi entstanden wirtschaftliche Totalschäden (ca. 4000 und 11000 Euro), beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Mercedes Vito entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Autobahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten bis 22.00 Uhr gesperrt werden, der Verkehr wurde über die AS Rutesheim abgeleitet, wodurch sich der Verkehr auf der Autobahn bis zu 2 km staute.

Die Feuerwehr Leonberg war mit fünf Fahrzeugen und 16 Mann, die Feuerwehr Rutesheim mit drei Fahrzeugen und zehn Mann vor Ort, die Polizei mit vier Streifenwagenbesatzungen. Auch die Autobahnmeisterei war im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell