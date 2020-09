Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberderdingen - Polizei sucht Zeugen nach körperlichen Auseinandersetzungen

Karlsruhe (ots)

Am Samstag gegen 23.30 Uhr hielt sich eine Gruppe junger Leute auf dem Marktplatz in Oberderdingen auf. Unvermittelt kam ein 25-Jähriger auf die Gruppe zu, versuchte zu provozieren und schlug schließlich einem 17-Jährigen ins Gesicht. Anschließend fuhr der 25-Jährige in einem Pkw davon. Kurz darauf wurde der Polizei eine Schlägerei auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Sternenfelser Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Streife konnte er 25-Jährige an einem Pkw angetroffen werden. Weitere Beteiligte rannten davon. Bei der Personalienfeststellung des 25-Jährigen beleidigte er die Polizistin und den Polizisten aufs Übelste. Die Polizei sucht nun Geschädigte oder Zeugen der Auseinandersetzungen. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Oberderdingen, Telefon 07045/561 in Verbindung zu setzen.

