Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahrradfahrer bei Unfallflucht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 11:30 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Fahrradfahrer aus Bottrop auf dem Radweg die Devensstraße in Richtung Tetraeder. In Höhe der Einmündung Arenbergstraße soll ihm ein Pkw mit einem männlichen Insassen die Vorfahrt genommen haben. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Fahrradfahrer aus. Er stürzte und verletzte sich dabei leicht. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Nach Angaben des verletzten Fahrradfahrers handelte es sich bei dem Auto um einen schwarzen Golf 7. Der Autofahrer wird mit dunklen Haaren beschrieben. Zeugen wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat unter 0800 2361 111.

