POL-LB: Ludwigsburg: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 19.45 Uhr befuhr ein 31-jähriger Daimler-Benz Fahrer mit seinem Smart die Bundesstraße 27 von Bietigheim-Bissingen kommend in Richtung Ludwigsburg und musste sein Fahrzeug an der Lichtzeichenanlage auf Höhe der Autobahnmeisterei anhalten. Eine nachfolgende 59-jährige Daimler-Benz Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Smart auf. Durch den Aufprall wurde der Smart noch nach vorne auf ein Verkehrszeichen geschoben. Durch die Kollision wurde der 31-jährige Fahrer leicht verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. Beim Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro.

