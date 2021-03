Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Presswemitteilung PK Seesen vom 22.03.21

Goslar (ots)

Schwerer Diebstahl aus einem Kellerraum

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Talstraße in Seesen in der Zeit vom 13.03.21, 20.00h bis zum 20.03.21, 12.00h, auf unbekannte Weise Zutritt zum Kellerraum des 38jährigen Geschädigten aus Seesen. Dort hebelte der Täter das Vorhängeschloss der Kellertür auf und entwende aus einem Aufbewahrungskoffer eine Konzerttrompete im Wert von 300,- Euro. Täterhinweise bestehen nicht.

Schwerer Diebstahl aus einem Kellerraum

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Talstraße in Seesen in der Zeit vom 20.03.21, 17.00h bis zum 21.03.21, 07.30h, auf unbekannte Weise Zutritt zum Keller der 70jährigen Geschädigten aus Seesen. Dort hebelte der Täter das Vorhängeschloss der Kellertür auf und entwendeten eine original verpackte Überwachungskamera im Wert von 200,- Euro. Täterhinweise bestehen bislang nicht.

Beleidigung und Bedrohung

Ein 20jähriger Mann aus Seesen erschien auf hiesiger Dienststelle und zeiget einen ebenfalls 20jährigen Mann aus Holzminden an. Dieser habe am 21.03.21, gegen 18.00h, den Anzeigeerstatter über What's App massiv beleidigt und bedroht. Grund dafür seien Geldschulden des Opfers beim Beschuldigten.

i.A.

Knackstedt, POK

