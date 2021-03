Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar In der Zeit vom Samstag, 20.03.21, 18:00- Sonntag 21.03.21 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Einbruch:

Am Samstag, den 20.03.21, wurde der Polizei Goslar ein Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhaueses in der Friedrich-Rese-Straße in Vienenburg gemeldet. Dabei drangen bislang unbekannte Täter vermutlich durch Aufhebeln eines Fensters in eine dortige Mietwohnung ein und entwendeten Bargeld. Die Tatzeit dürfte zwischen 18:30 und 21:30 Uhr liegen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Goslar unter Tel. 05321-339-0 in Verbindung setzten.

Aufmerksamer Mitarbeiter :

Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Einkaufszentrums in der Carl-Zeiss-Straße in Goslar beobachtete einen Ladendiebstahl von Sportartikeln im Wert von 50 Euro. Die Täter, ein 42 Jähriger aus Salzgitter sowie seine 32 jährige Begleiterin aus dem Landkreis Goslar konnten gestellt werden. Nun erwartet beide ein Strafverfahren. Seitens des Geschäftes wurde zusätzlich Hausverbot ausgesprochen.

i.A. Dankenbring, PHK, PI Goslar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell