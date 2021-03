POL-GS: Pressemeldung PK Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

Zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall kam es am Samstag, den 20.03.2021, gegen 14:40 Uhr, auf der Robert-Koch-Straße in Clausthal-Zellerfeld. Ein in einem abschüssigen Unterstand geparkter Pkw machte sich mangels nicht ordnungsgemäß betätigter Sicherungen gegen das Wegrollen selbständig und rollte einen angrenzenden Abhang hinunter, wo er gegen einen Verteilerkasten prallte und auf diesem zum Stehen kam. Hierbei wurden sowohl der Pkw als auch der Verteilerkasten beschädigt. Nur unter Zuhilfenahme eines Abschleppdienstes konnte der Pkw geborgen werden.

