Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 20.03.2021

Goslar (ots)

Trunkenheitsfahrt

18.03.2021, gegen 23.00 Uhr, Seesen, Bornhäuser Straße. Bei einer Verkehrskontrolle wurde bei einem 24-jährigen Fahrzeugführer (Transporter) aus Lettland eine alkoholische Beeinflussung von 1,23 Promille festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit ca. 1000,- Euro Sachschaden und Personenschaden

19.03.2021, gegen 09.35 Uhr, Seesen, Bismarckstraße/Harzstraße. Die 41-jährige Pkw Fahrerin aus Seesen befuhr die Harzstraße und wollte nach links in die Bismarckstraße abbiegen. Hierbei übersah sie die Vorfahrtberechtigte, eine 16-jährige Leichtkraftrad-Fahrerin aus Seesen, die die Bismarckstr. in Rtg. stadtauswärts befuhr und nach links in die Harzstr. abbiegen wollte. Bei der Kollision im Einmündungsbereich wurde die Krad-Fahrerin leicht verletzt.

Diebstahl aus einer Gartenlaube - Schaden ca. 80,- Euro

Nacht auf den 18.03.2021, Seesen, B 243, Gartenkolonie "Papenkamp" Ein unbekannter Täter drang auf bislang unbekannte Weise in eine Gartenlaube ein und entwendeten zwei Gasflaschen.

Diebstahl eines 50,- Euro Scheines

19.03.2021, gegen 14.00 Uhr, Seesen, Braunschweiger Straße, Discounter Die 81-jährige Geschädigte aus Lutter befand sich als Kundin in einem ansässigen Discounter, wo sie von einer mutm. hilfebedürftigen Frau, welche eine sogenanntes Klemmbrett mitführte, angesprochen wurde. Die Geschädigte wollte einen geringen Geldbetrag spenden und hielt dazu ihre Geldbörse in der Hand. Die Frau nutzte den Moment und entwendete aus der Börse einen 50,- Euro Schein und verließ sofort den Laden. Hinweise unter Tel. 9440.

Verkehrsunfallflucht - Schaden ca. 500,- Euro

17.03.2021, gegen 17.30 Uhr, Seesen, Talstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich bei Ein-/Ausparken den vor ihm parkenden Pkw des Geschädigten und verließ danach unerlaubt die Unfallstelle.

Verkehrsunfallflucht - Schaden ca. 800,- Euro

18.03.2021, 08.00 Uhr bis 19.03.2021, 08.00 Uhr, Seesen, Sonnenbergstraße. Vermutlich beim Rangieren fuhr ein Verkehrsteilnehmer gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Findling und schob diesen gegen die dortige Grundstückseinfriedung, an der ein Sachschaden entstand. Der Verursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise unter Tel. 9440.(hei)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell