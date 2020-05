Polizei Düren

POL-DN: Die Polizei sucht nach einem vermissten Mann

Langerwehe (ots)

Herr Sören Teda, 49 Jahre alt, wohnhaft in Langerwehe, hatte am Montagabend (25.05.2020) letztmalig Kontakt zu einem Bekannten. Seit dem Dienstagmorgen ist er nicht mehr zu erreichen. Geld, Ausweispapiere und seine Medikamente befinden sich noch in seiner Wohnung. Auf die Medikamente ist Herr Teda angewiesen.

Der Vermisste verfügt nicht über ein Kraftfahrzeug und könnte zu Fuß unterwegs sein. Die Absuche mit einem Mantrailer (Suchhund) verlief negativ.

Zu seinem Aussehen ist lediglich bekannt, dass er circa 172 cm groß und von normaler Statur ist. Wahrscheinlich trägt er eine graue Weste.

Wer kann Angaben über den Aufenthalt des Mannes machen? Hinweise nimmt die zuständige Sachbearbeiterin unter der Rufnummer 02421 949-8113 zu den üblichen Bürodienstzeiten entgegen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

