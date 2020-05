Polizei Düren

POL-DN: Unfall im Kreisverkehr - Polizei sucht Pkw-Fahrer

Langerwehe (ots)

Bereits am Dienstag kam es in Langerwehe zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Die Polizei bittet nun den Autofahrer, sich zu melden.

Gegen 08:20 Uhr befuhr eine 23-Jährige mit ihrem gedrosselten Motorrad die Hauptstraße in Langerwehe von der Tankstelle aus kommend in Richtung Knotstraße. Am dortigen Kreisverkehr sah sie einen bereits im Kreisverkehr fahrenden Pkw zu spät. Ihren eigenen Angaben nach musste die Fahrerin aus Köln eine Vollbremsung machen, bei der sie zu Fall kam.

Der Autofahrer hielt an und erkundigte sich nach dem Befinden der Frau. Da diese sich auf den ersten Blick nicht verletzt oder beeinträchtigt fühlte, fuhr der Mann weiter. Kontaktdaten wurden nicht ausgetauscht. Erst später bemerkte die Motorradfahrerin, dass sie Schmerzen hatte und meldete den Unfall der Polizei.

Diese bittet nun den Autofahrer, er soll etwa Mitte 50 sein und dunkle Haare haben, sich unter der Telefonnummer 02421 949-5217 beim sachbearbeitenden Polizeibeamten zu melden. Das Kennzeichen seines Pkw begann möglicherweise mit DN-MW.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell