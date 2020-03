Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Vereidigung von Dienstanfängerinnen und Dienstanfängern der Bundespolizeidirektion Berlin

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Schönefeld (Dahme-Spreewald) (ots)

Am 6. März 2020 fiel für 186 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Bundespolizeidirektion Berlin der Startschuss in ihre weitere berufliche Zukunft. Am Freitagnachmittag fand die feierliche Vereidigung der frischgebackenen Polizeimeisterinnen und Polizeimeister im Abflugbereich des Terminals 1 des zukünftigen Hauptstadtflughafens BER statt.

Die Beamtinnen und Beamten schlossen bereits im vergangenen Monat ihre Ausbildung in verschiedenen Aus- und Fortbildungszentren der Bundespolizei ab und wurden zu Polizeimeisterinnen und Polizeimeistern ernannt. Anfang März traten sie ihren Dienst sowohl an den Berliner Flughäfen als auch an einigen anderen Dienststellen der Bundespolizeidirektion Berlin an. Am heutigen Tag erfolgte die zentrale Vereidigung der Dienstanfängerinnen und Dienstanfängern.

Eine so große Anzahl an Neuzugängen gab es in der Bundespolizeidirektion Berlin seit deren zwölfjährigem Bestehen noch nicht. Der Vizepräsident der Bundespolizeidirektion Berlin Ulf Strandt zeigte sich hierüber hoch erfreut und betonte in seiner Rede vor zahlreichen Gästen, dass jeder Einzelne der neuen Kolleginnen und Kollegen gebraucht wird. Er gab den jungen Beamten einen Ausblick, worauf sie sich im Dienst in der Hauptstadtdirektion einstellen können und was von ihnen im Dienst erwartet und betonte dabei, dass sich die Berufsanfänger mit der Vereidigung auf das Grundgesetz dazu verpflichten, "die an erster Stelle stehende Menschwürde zu achten und zu schützen!"

Auch Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, begrüßte die Polizeimeisterinnen und Polizeimeistern im Terminal 1 des BER und sprach im Rahmen der feierlichen Vereidigung sehr einprägend zu ihnen: "Sie werden zukünftig die Freiheit des Reisens schützen - und zwar mitten in der Hauptstadtregion am neuen Hauptstadtflughafen BER. Sie haben dann Verantwortung für den Gesamtprozess: Sicherer und verlässlicher Flugbetrieb ist immer ein Zusammenspiel aller Partner und Prozesse. Ohne Bundespolizei startet und landet keine einzige Maschine in Berlin."

Der Bürgermeister der Gemeinde Schönefeld Herr Christian Hentschel bedankte sich bei den Polizisten, freute sich, sie in der Gemeinde zu begrüßen und zeigte sich beeindruckt von der Vielzahl junger Menschen, die sich für den Polizeiberuf entschieden haben. "Sie haben die richtige Entscheidung getroffen! Ich finde es toll, dass Sie diesem Land dienen und für Recht, Ordnung und Sicherheit zu sorgen."

Das Bundespolizeiorchester Berlin untermalte unter Leitung seines Chefdirigenten Gerd Herklotz die knapp einstündige Veranstaltung musikalisch.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin

- Pressestelle -

Schnellerstraße 139 A/ 140

12439 Berlin



Telefon: 030 91144 4050

Mobil: 0175 90 23 729

Fax: 030 91144-4049

E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell