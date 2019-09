Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrer von silbernem Audi geblendet

Nordhorn (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf der Otto-Hahn-Straße zu einem Verkehrsunfall. Gegen 21 Uhr war ein Radfahrer auf der rechten Fahrbahnseite in Richtung Bentheimer Straße unterwegs. Ihm kam ein silberner Audi mit eingeschaltetem Fernlicht entgegen. Er wurde dabei so stark geblendet, dass er die Orientierung verlor, gegen einen Bordstein fuhr und stürzte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

