Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 20.03.2021

Goslar (ots)

Diebstahl

In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitag dieser Woche wurden in der Oberen Hofbreite in Bad Harzburg zwei hochwertige Mountainbikes der Marken Corratec und Cannondale entwendet. Die Fahrräder befanden sich unter einem Carport in einem Fahrradständer und waren mit einem Fahrradschloß gesichert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/91111-0.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitagnachmittag stieß eine 37jährige Bad Harzburg in Harlingerode beim Rückwärtseinparken gegen einen anderen Pkw. Sie bemerkte den Zusammenstoß, konnnte jedoch keinen Schaden erkennen und enfernte sich vom Unfallort. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden Schäden an den den beteiligten Fahrzeugen festgestellt. Ein Ermittlungsverfahren gegen die 37jährige wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

i.A. Wagener, POK

