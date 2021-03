Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Goslar

Goslar (ots)

Versuchter Einbruch

Bislang Unbekannte versuchten am Mittwoch zur Tageszeit in der Mauerstraße in eine Wohnung einzubrechen. Die Wohnungstür hielt dem Hebelwerkzeug stand, wurde dabei jedoch erheblich beschädigt.

Zeugen, die im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 23.00 Uhr, Feststellungen zu verdächtigen Personen oder Handlungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 in Verbindung zu setzen.

+++

Farbschmiererei

In Liebenburg beschmierten unbekannte Täter die Wände im Innenraum des Hausmannsturmes mit sogenannten Graffiti. Das Objekt ist Teil der Burganlage und somit denkmalgeschützt.

Der Tatzeitraum erstreckt sich auf die Zeit vom 8. März, 12 Uhr, bis 14. März, 18.00 Uhr. Hinweise dazu nimmt die Polizei Liebenburg unter der Rufnummer (05346) 94680-0 entgegen.

+++

Kotflügel und Reifen mutwillig beschädigt

Auf der Hildesheimer Straße wurde ein roter Mitsubishi beschädigt, der auf einem Parkplatz gegenüber von Kaufland geparkt war.

Die Eigentümerin stellte am vorderen linken Radkasten eine handgroße Delle sowie einen wellenartigen Kratzer fest, der mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht worden war. Zudem wurde aus dem rechten Vorderreifen die Luft herausgelassen.

Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und fragt: Wer hat am Mittwoch, zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr, Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht?

Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegengenommen.

+++

Reifen an zwei Fahrzeugen zerstochen

Bei zwei Transportern der Marke Daimler-Benz zerstachen bislang unbekannte Personen jeweils den rechten Hinterreifen.

Beide Sprinter standen von Dienstag, 12 Uhr, bis Mittwoch, 14.45 Uhr, in einer Parkbucht auf dem Schieferweg in Richtung Dr. Wachtler-Weg.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

+++

Zeugen für Unfallflucht gesucht

Auf dem Parkplatz der Fa. Marktkauf touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen dort geparkten grauen VW Golf und hinterließ dabei Schäden am hinteren linken Kotflügel. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ohne Schadensregulierung.

Die Polizei Goslar sucht Zeugen, die am Mittwoch, zwischen 8.45 Uhr und 9.10 Uhr, Beobachtungen zu diesem Unfall gemacht haben. Hinweise bitte an: (05321) 339-0

