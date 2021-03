Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 17.03.2021.

Goslar (ots)

Mountainbike gestohlen.

Goslar. Am Dienstagabend, zwischen 20.30 und 20.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein schwarz-weisses Mountainbike, 28er Reifengrösse, 21er Kettengangschaltung, mit schwarzen Griffen, Felgen und einem schwarzen Sattel sowie einem Korb auf dem Gepäckträger, das kurzfristig mittels Zahlenschloss gesichert im Carport eines Wohnhauses in der Strasse Wehrdamm abgestellt war. Bei der Tat entstand ein Schaden Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Hallenbad beschmiert.

Goslar. In der Zeit von Samstagnachmittag, 18.00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 10.45 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter eine Aussenwand des Hallenbades am Osterfeld mit Sprühfarbe. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. In der Zeit von Montagabend, 21.30 Uhr, bis Dienstagmittag, 12.00 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Fröbelstrasse, Höhe Haus Nr. 2, abgestellter grauer VW Golf mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar der Vorbeifahrt im Bereich des linken Aussenspiegels beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

