POL-D: Düsseltal - Raub in Tankstelle - Unbekannter flüchtet mit Bargeld - Zeugen gesucht

Mittwoch, 16. Dezember 2020, 20.15 Uhr

Die Düsseldorfer Kriminalpolizei sucht Zeugen eines Raubes in einer Tankstelle in Düsseltal. Ein Unbekannter hatte den Angestellten bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Im Anschluss flüchtete der Täter mit der Beute. Eine Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis.

Zur Tatzeit betrat ein maskierter Mann die Tankstelle an der Brehmstraße. Seine Hand verbarg er in einer Papiertüte, zielte auf den Kassierer und gab so vor, eine Schusswaffe zu besitzen. Der Täter forderte den Mitarbeiter auf, Bargeld auszuhändigen. Der Angestellte übergab dem Täter mehrere Hundert Euro, woraufhin der Unbekannte die Papiertüte fallen ließ, das Geld an sich nahm und flüchtete in Richtung Lacombletstraße. Eine sofort eingeleitete Großfahndung der Polizei verlief bislang ohne Ergebnis. Die Beamten sicherten vor Ort die Spuren.

Der Unbekannte ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er war mit einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet und trug einen schwarzen Mund-Nasenschutz.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

