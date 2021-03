Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Verdacht der Trunkenheitsfahrt:

Am Dienstag, den 16.03.2021, gegen 18.30 Uhr, wurde die Polizei gerufen, weil der Verdacht bestand, dass eine 46jährige aus Bad Harzburg unter Alkoholeinfluss stehend mit ihrem Pkw gefahren ist. Die Fahrerin wurde durch die eingesetzten Beamten angetroffen, kontrolliert und befragt. Anschließend erfolgte die Durchführung eines Tests mit einem Atemalkoholmessgerät. Das Ergebnis lag bei 0,87 Promille. Aufgrund des Wertes wurde eine freiwillige Blutprobenentnahme zur genauen Bestimmung der Blutalkoholkonzentration durchgeführt. Anschließend erfolgte die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens gegen die Betroffene. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Mehrfache versuchte Betrügereien mit Enkeltrickmasche: Am Dienstag, den 16.03.2021, meldeten sich mehrere Bürger bei der Polizei in Bad Harzburg, weil sie einen Anruf von Betrügern erhalten hatten. Die Betrüger gaben sich dabei entweder als falscher Polizeibeamter, Bankangestellter oder als vermeintlicher Familienangehöriger aus. In keinem der Fälle kam es jedoch zur Vollendung der Tat. Es blieb jeweils bei den Gesprächen. Eine Übereignung von Geld oder Wertgegenständen fand nicht statt. In diesem Zusammenhang wird geraten: Geben Sie keine persönlichen Daten an unbekannte Personen am Telefon heraus. Seien Sie bei Geldforderungen skeptisch. Gehen Sie keinesfalls auf Forderungen ein, auch nicht bei angeblichen Notlagen von Verwandten und Bekannten. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und bewahren Sie Ruhe. Beenden Sie augenblicklich solche Telefonate und wenden sich an Angehörige oder Vertrauenspersonen. Verständigen Sie ihre örtliche Polizeidienststelle.

