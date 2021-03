Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Anzeigen wegen Körperverletzung:

Am Montag, den 15.03.2021, gegen 20.00 Uhr, wurde die Polizei wegen einer Auseinandersetzung nach Harlingerode in ein Mehrfamilienhaus in der Göttingerode Straße gerufen. Hier sind ein 30jähriger Mann und ein 22jähriger Bewohner über eine Geldforderung in Streit geraten, die mit Tätlichkeiten endete. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der 22jährige derart im Gesicht verletzt, dass er nach der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei mit dem hinzugerufenen Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der 30jährige Kontrahent hatte vor Erscheinen der Polizei die Örtlichkeit verlassen und konnte im Nachhinein ermittelt werden. Es wurden jeweils Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

