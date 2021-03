Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 16.03.2021.

Goslar (ots)

Fallrohrendstücke gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Sonntagnachmittag, 15.00 Uhr, bis Montagvormittag, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Endstücke von Fallrohren der Neuwerkkirche in der Rosentorstrasse. Bei der Tat entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von knapp einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Werkmaschinen gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Samstagnachmittag, 18.00 Uhr, bis Montagvormittag, 08.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen der Eingangstür in ein derzeit unbewohntes und im Umbau befindliches Einfamilienwohnhaus im Kiefernbrink ein und entwendeten hier abgelegte Werkmaschinen. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Polizei sucht geschädigten Pkw

Am vergangenen Donnerstag, gegen 19.20 Uhr, stieß ein Audi beim Ausparken gegen einen geparkten grauen Hyundai und beschädigte diesen vermutlich an der rechten Fahrzeugseite.

Der Unfall ereignete sich auf dem Greifplatz vor dem dortigen Restaurant. Während die Fahrerin des Audi kurz ihre naheliegende Wohnung aufsuchte und die Polizei verständigte, entfernte sich das andere Fahrzeug.

Der Eigentümer des Pkw Hyundai wird gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 in Verbindung zu setzen.

Siemers, KHK

