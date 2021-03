Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen des PK Bad Harzburg vom 07.03.2021 - 14.03.2021

Sachbeschädigungen

Am 07.03.2021 wird in der Zeit zwischen 10:00 Uhr - 12:30 Uhr die gläserne Scheibe einer Haustür, im Bereich Am Breitenberg, mittels eines Steines eingeworfen. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 150 Euro.

Im Zeitraum vom 07.03.2021, 13:00 Uhr, zum 08.03.2021, 07:30 Uhr, werden beide Reifen der Beifahrerseite eines ordnungsgemäß abgestellten PKW, im Bereich der Bismarckstraße in Bad Harzburg, mittels eines spitzen Gegenstandes durchstochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 300 Euro. Es liegen bislang ebenfalls keinerlei Täterhinweise vor.

Darüber hinaus wird im fast selbigen Tatzeitraum und an selbiger Örtlichkeit der Lack der Beifahrerseite eines weiteren PKW, mittels eines bislang unbekannten Gegenstandes, zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich in diesem Falle auf schätzungsweise 750 Euro.

Diebstahl einer Sitzbank

Im Zeitraum vom 08.03.2021, 14:00 Uhr, zum 09.03.2021, 07:00 Uhr, wird von dem Pausenhof der Oberschule Deilich eine Sitzbank entwendet. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Der entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 150 Euro.

Wer Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern und/oder zum jeweiligen Tatgeschehen geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Harzburg in Verbindung zu setzen.

Tierkadaver in Radau

Am 14.03.2021, gegen 10:00 Uhr, melden Passanten einen Tierkadaver im Bereich der Uferböschung der Radau in Vienenburg. Durch die eingesetzten Beamten kann der Kadaver, augenscheinlich eines Hundes, im Nahbereich zur Goslarer Straße bestätigt werden. Nähere Hinweise zur Herkunft des Tieres sind bislang nicht bekannt. Auf Grund einer zu vermutenden, längeren Liegezeit können keine klaren Aussagen zur Rasse/ Fellfärbung gemacht werden. Es handelt sich vermutlich um eine kleinere Hunderasse.

