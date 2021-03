Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 13.03.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 12.03.21, gegen 15.40 Uhr, kam es in der Gänsepforte zu einem Verkehrsunfall, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Einparken einen zum Parken abgestellten Pkw beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und meldete ihn der Polizei. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Verkehrsunfall

Im Bereich der Bismarckstr., Höhe der Einmündung zur Harzstraße, kam es am Freitag, den 12.03.21, gegen 12.55 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 53-jährige Seesenerin fuhr rückwärts aus einem Grundstück in den fließenden Verkehr und kollidierte hierbei mit dem Pkw einer querenden 63-jährigen. Der Schaden beider Fahrzeuge wird auf insgesamt etwa 3000 Euro beziffert.

Verkehrsunfall

Ein 49-jähriger Mazdafahrer aus Seesen beschädigte am Freitag, 12.03.21, gegen 15.30 Uhr, in der Schützenallee, den hinter ihm stehenden Pkw eines 54-jährigen Fahrzeugführers aus Seesen. Auch hier entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro.

Verkehrsunfall

Auf dem Parkplatz des Fermacellwerkes in Münchehof kam es am Freitag, gegen 15.00 Uhr, zu einem sog. Parkplatzrempler. Ein Lkw-Fahrer aus Salzgitter beschädigte beim Rangieren einen auf dem Gelände abgestellten Lkw. Der Sachschaden wurde an beiden Fahrzeugen auf jeweils 1000 Euro beziffert.

Beleidigung auf sexueller Basis

Der Vater einer 16-jährigen Jugendlichen aus Lutter erstattete beim Polizeikommissariat Seesen eine Strafanzeige gegen einen 16-jährigen Mitschüler seiner Tochter. Der Jugendliche aus Lamspringe hatte das Mädchen mehrfach über den Massengerdienst WhatsApp angeschrieben und sie unter anderem aufgefordert, ihm Bilder ihrer Brüste zu senden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Störung der Totenruhe

Am Freitag, den 12.03.21, wurde dem Polizeikommissariat Seesen durch einen Oldenburger Rabbiner gemeldet, dass er bei einem Besuch des Jüdischen Friedhofes in Seesen festgestellt habe, dass bei vier Grabstätten jeweils die vorderen Grabeinfassungen umgestoßen worden seien. Desweiteren sei eine Einlegearbeit aus Porzellan beschädigt worden. Aufgrund erster Ermittlungen konnte durch die Polizei der Tatzeitraum vom 26. Februar bis zum 12. März eingegrenzt werden. Wer Hinweise zum bislang unbekannten Täter und/oder Tatgeschehen geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter 05381/9440 in Verbindung zu setzen.

i.A. Behnke, POK'in

