Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 24.09.2020 Hamm (Sieg) -Verkehrsunfall mit Personenschaden-

Hamm (Sieg) (ots)

Am Donnerstag, 24.09.2020, gegen 11.30 Uhr, ereignete sich in der Lindenallee in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 81-jähriger Pkw-Fahrer von einem Grundstück in die Lindenallee ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Omnibus, der die Lindenallee in Richtung Roth befuhr. Der Fahrer des Pkw wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 58-jährige Busfahrer blieb unverletzt. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste im Omnibus. Im Einsatz waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr Hamm (Sieg) und der Polizei Altenkirchen.

