Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - Schwerer Verkehrsunfall vermutlich infolge defekter Bremse

Eine 40-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Germersheim befuhr heute Morgen gegen 11.30 Uhr die L 507. An der Kreuzung zur L 540 funktionierten scheinbar die Bremsen ihres Fahrzeugs nicht ordnungsgemäß, weshalb es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Autofahrer aus dem Kreis SÜW kam. Infolge der Wucht überschlug sich das Fahrzeug der 40-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen. Beide Autofahrer wurden verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro. Da an einem der Fahrzeuge die Betriebsstoffe ausliefen, musste die Feuerwehr hinzugezogen werden. Bezüglich der Funktionstüchtigkeit der Bremse wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger eingeschaltet. Die Ermittlungen dauern an.

