Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Pirzenthal, K 65 (ots)

Ein 85-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Mi., 23.09.2020, gegen 16:40 Uhr, die K 65 aus Richtung Hof Holpe kommend und beabsichtigte in Pirzenthal nach links in Richtung Wissen abzubiegen. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 26-jährigen Rennradfahrers, welcher die K 61 aus Richtung Bitzen kommend befuhr und nach links in die K 65 Richtung Hof Holpe abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam zum leichten Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 26-jährige Radfahrer konnte sich auf der Motorhaube des Pkw abstützen und blieb dadurch unverletzt. An dem hochwertigen Carbon-Rennrad entstand Sachschaden.

