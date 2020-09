Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Straßenverkehrsgefährdung

57537 Wissen, Bahnhofstr./Im Buschkamp (ots)

Am Mi., 23.09.2020, gegen 20:55 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Opel die leicht abschüssige Straße Im Buschkamp aus Richtung Innenstadt kommend und bog an der ampelgeregelten Kreuzung in der Grünphase auf die Bahnhofstr./B62 nach rechts in Richtung Bahnhof ab. Dabei geriet er offensichtlich infolge alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit zu weit nach links und streifte den ordnungsgemäß auf der Linksabbiegerspur der Bahnhofstr. in Fahrtrichtung Im Buschkamp stehenden PKW Mercedes-Benz eines 59-jährigen Fahrzeugführers. An beiden PKW entstand insgesamt ca. 3000,-EUR Sachschaden. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei dem 45-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein angebotener Atemalkohol-Test ergab 1,18 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

