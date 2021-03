Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Oberharz vom 12.03.2021

Goslar (ots)

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Donnerstag, 11. März 2021, gegen 23:40 Uhr kontrollierte die Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Oberharz einen Pkw VW in der Erzstraße in 38678 Clausthal-Zellerfeld.

Während der Kontrolle wurden bei dem 21-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

i.A. Schulze, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell