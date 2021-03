Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 10.03.2021

Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Di., 09.03.21, 10.50 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Langelsheimer mit seinem Pkw VW die Lange Str., als Linksabbieger, i.R. Mühlenstraße. Hierbei übersah er im Bereich der sogenannten Europakreuzung einen entgegen kommenden 61-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt, zudem entstand Sachschaden in Höhe von ca 1000 Euro.

Portmonee im Einkaufsmarkt entwendet

Am Di., 09.03.21, in der Zeit von 16.45 bis 17.05 Uhr, wurde einem älteren Langelsheimer Mitbürger, im Aldi-Markt in der Langen Straße, die Geldbörse aus der Manteltasche entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca 250 Euro. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Langelsheim unter Tel.05326-978780 entgegen.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

