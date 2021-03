Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 09.03.2021

Sachbeschädigung

In den letzten Tagen beschmierten bislang unbekannte Täter auf dem Spielplatz an der Rosenstraße in Nauen ein Element des Rutschturms mit einem wasserfesten Stift. Die Beseitigung des dadurch entstandenen Schadens durch die Samtgemeinde Lutter ist aufwändig und wird nach ersten Schätzungen bei mindestens 500 Euro liegen. Offensichtlich finden Verschandelungen von Gemeingut wie in diesem Fall immer wieder Nachahmer. Der unkontrollierten Fortsetzung solcher Taten sollte daher entgegengewirkt werden. Die Polizei Lutter bittet um eventuelle Zeugenhinweise unter der Rufnummer 05383-907510.(som)

