POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar

Ein grauer Seat Ibiza wurde auf dem Parkplatz der Fa. Wiglo in der Straße Auf der Dingstelle durch einen schwarzen Kombi beschädigt. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der schwarze Kombi fuhr nach Zeugenangaben rückwärts aus der Parklücke und stieß dabei gegen das Heck des gegenüber parkenden Seat Ibiza, dessen Stoßstange dadurch beschädigt wurde.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall am Freitag, gegen 15.30 Uhr, beobachtet haben und insbesondere Angaben zum Fahrzeugtyp sowie Fahrerin bzw. Fahrer des flüchtigen Pkw machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05321) 339-0 zu melden.

Am Freitag wurde gegen 14.30 Uhr, ein silberner Kleinwagen, vermutlich mit Wolfenbütteler Kennzeichen, beobachtet, der beim Rangieren in der Hermann-Rinne-Straße gegen einen dort geparkten schwarzen Passat stieß und diesen dabei beschädigte.

Die Fahrerin stellte anschließend ihren Pkw zum Parken ab und entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Die Polizei Goslar nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

In Astfeld wurde am Sonntagnachmittag ein Papiercontainer in Brand gesteckt, der durch das Feuer beschädigt wurde. Verschiedene Zeugen hatten das Feuer, gegen 15.1 5 Uhr, im Vorbeifahren bemerkt und die Feuerwehr verständigt, die den brennenden Container ablöschte.

Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass die Brandlegung von Passanten beobachtet worden sei. Die Polizei Goslar bittet insbesondere diese Zeugen, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer (05321) 339-0 mitzuteilen.

