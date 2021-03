Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 06.03. bis 07.03.2021

Schwerer Verkehrsunfall

Am 07.03.2021, gegen 07:25 Uhr, befährt ein 43-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die L500 aus Ostlutter kommend in Richtung Ostharingen. Kurz hinter dem Ortsausgang Ostlutter verliert er, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über seinen PKW, kommt nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert frontal mit einem Baum. Der Fahrzeugführer zieht sich schwere Verletzungen zu und wird mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entsteht wirtschaftlicher Totalschaden.

Herausgerissene Leitpfosten

Auf der L526, zwischen Kirchberg und Ildehausen, werden durch bislang unbekannte Person sieben Leitpfosten entlang der Fahrbahn aus dem Boden gerissen und ins Straßenbankett gelegt. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeikommissariat Seesen gerne telefonisch unter 05381 944 -0 entgegen.

