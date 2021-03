Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 11.03.21

Goslar (ots)

Unerlaubte Müllablagerung

Ein 33jähriger Mann aus Lutter meldete am 10.03.21, 15.45h, der hiesigen Dienststelle unerlaubte Müllablagerungen in 2 Fällen auf Feldwegen an der B 248 zwischen Lutter und Könneckenrode. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei Lutter bittet um eventuelle Zeugenhinweise unter der Rufnummer 05383/907510.

Verkehrsunfall

Am 10.03.21, 09.20h, stieß ein 90jähriger Mann aus Gittelde mit seinem Pkw beim Einparken auf dem Besucherparkplatz der Asklepiosklinik in Seesen gegen einen parkenden Pkw eines 78jährigen Mannes aus Bad Salzdetfurth. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in einer Gesamthöhe von 5000,- Euro.

i.A.

Knackstedt, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell