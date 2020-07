Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen-City (ots)

Am frühen Freitagabend, den 17.07.2020, um 19:10 Uhr, kam es in der Jägerstraße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 63-Jähriger aus Limburgerhof fuhr gemeinsam mit seiner 52-Jährigen Lebensgefährtin mit seinem Fahrrad auf der Jägerstraße in Ludwigshafen. Ein weißes Fahrzeug fuhr hinter den beiden Radfahrern und fuhr an ihnen vorbei, um dann nach rechts in die Maxstraße abzubiegen. Da sich der 63-Jährige aber schon kurz vor der Abbiegung befand, muss er plötzlich stark abbremsen, wodurch er zu Fall kam. Aufgrund dessen erlitt er Hautabschürfungen an der Hand und prellte sich mehrere Rippen. Das weiße Auto bremste kurz ab und fuhr dann jedoch unbeirrt weiter. Zeugen, die Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

