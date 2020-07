Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne Konzession unterwegs - Unerlaubte Personenbeförderung in Bad Dürkheim

Bild-Infos

Download

Bad Dürkheim (ots)

Der Schwerverkehrskontrolltrupp des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, zuständig für die Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs, führte am Freitagvormittag, den 17.07.2020 Kontrollen in Bad Dürkheim mit Schwerpunkt Personenbeförderung durch. Die ersten beiden kontrollierten Taxen erwiesen sich als vorbildlich. Bei der Kontrolle des dritten Fahrzeugs stellte sich heraus, dass der vom Fahrgast angefragter Dienstleister und das die Dienstleistung durchführende Unternehmen voneinander abwichen. Der Kunde hatte eine Fahrt bei einem Bad Dürkheimer Unternehmen angefragt. Vor Ort erschien jedoch das Fahrzeug eines Frankenthaler Unternehmens. Es stellte sich heraus, dass das vom Fahrgast kontaktierte Bad Dürkheimer Unternehmen bereits im Herbst 2019 seine Konzession verloren hatte, dennoch Aufträge annahm und mit Fahrzeugen des Frankenthaler Unternehmens durchführte. Doch auch dieses Unternehmen hat für Bad Dürkheim keine Konzession. Wie sich weiterhin herausstellte, war der kontrollierte Fahrer der Vater des ehemaligen Geschäftsführers, der die Konzession verloren hatte. Der Fahrgast musste leider umsteigen. Die unerlaubte Personenbeförderung endete an Ort und Stelle. Ein solches Vorgehen gefährdet die Geschäfte der ordnungsgemäß geführten Personenbeförderungsunternehmen im Raum. Auf die Betroffenen können nun Bußgelder im fünfstelligen Bereich zukommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zentrale Verkehrsdienste

Sascha Fassnacht

Telefon: 06235-495-308

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell