Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tötungsdelikt in Limburgerhof

Limburgerhof (ots)

Gestern (16.07.2020) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Tötungsdelikt in Limburgerhof. Nach bisherigen Erkenntnissen fügte ein 55-Jähriger seiner 54-jährigen Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung tödliche Verletzungen zu. Der 55-Jährige wurde von der Polizei widerstandslos festgenommen.

Er wurde heute dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes. Der 55-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Eine Obduktion der 54-Jährigen wurde angeordnet. Mit dem Ergebnis ist nächste Woche zu rechnen.

