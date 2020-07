Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) BMW X5 kracht ins VW-Heck 15.7.20, 10 Uhr

Rottweil (ots)

Noch unklar ist der Unfallhergang, der sich am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr auf der B14 an der Abzweigung nach Neufra ereignet hat. Von dort bog eine VW-Fahrerin mit ihrem SUV in die B14 ein und wenige Meter später fuhr ein Fahrer eines BMW X5 auf. Möglicherweise hat die VW-Fahrerin den BMW beim Einbiegen in die B14 übersehen und der BMW-Fahrer zu diesem Zeitpunkt nicht aufgepasst. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 8000 Euro. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben, sich unter 0741 4770 zu melden.

