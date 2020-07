Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau) Angeblicher Mitarbeiter von Microsoft (14.07.2020 - 15.07.2020)

Mühlheim an der Donau (ots)

Ein unbekannter rief am Dienstag und am Mittwoch mehrfach auf dem Festnetzanschluss eines Rentners an und gab sich als Mitarbeiter von Microsoft aus. Dem englischsprechenden Anrufer, der vorgab, dass der Computer des Geschädigten ein Problem habe und dass er als Vertreter der Firma Microsoft bei der Lösung behilflich sein können, versuchte vom Geschädigten einen Fernzugriff auf dessen Heim-PC zu erhalten. Der Rentner ließ sich nicht täuschen, verweigerte den Fernzugriff und erstattete beim Polizeiposten Mühlheim an der Donau eine Strafanzeige. Ein Schaden ist ihm nicht entstanden.

Tipps und Hinweise zur Verhinderung von Betrugsdelikten durch falsche Mitarbeiter von Microsoft veröffentlicht die Polizei im Internet im Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter der Fundstelle

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

Dass es sich hier um Anrufe in betrügerischer Absicht handelt, zeigt auch ein Blick auf die offizielle Homepage der Firma Microsoft. Dort wird erklärt, dass Microsoft unter keinen Umständen unaufgefordert Telefonanrufe durchführt oder Mails verschickt, in denen irgendwelche Leistungen bei einem Endverbraucher angeboten werden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell