Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen-City (ots)

Am Freitagabend, den 17.07.2020, kommt es zu einer Schlägerei zwischen sieben Personen in der Ludwigshafener Innenstadt. Ein 24-Jähriger aus Dannstadt-Schauernheim befindet sich stark alkoholisiert auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen. Dort pöbelt er die Passanten an. Später trifft er in der Ludwigstraße auf fünf männliche Personen im Alter von 20-24 Jahre aus Ludwigshafen. Zwischen dem 24-Jährigen und den anderen fünf Personen kommt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in der die fünf Personen auf den 24-Jährigen einschlagen und ihn treten. Währenddessen kommt ein 26-Jähriger dem 24-Jährigen zu Hilfe und wird ebenfalls von den anderen Personen geschlagen und getreten. Von den Tätern wird zudem eine Eisenstange verwendet, mit welcher auf die beiden Personen eingeschlagen wird. Die Täter konnten durch die Polizei festgenommen werden. Sie sind bereits polizeilich bekannt. Die beiden Geschädigten waren stark alkoholisiert mit 2,07 Promille und 0,41 Promille. Aufgrund der starken Alkoholisierung und seines aggressiven Verhaltens gegenüber der Polizei, musste der 24-Jährige Geschädigte über Nacht in Gewahrsam genommen werden. Sie erlitten durch die Auseinandersetzung Schmerzen. Gegen die fünf Täter wurde ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eröffnet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell