Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Täterfestnahme nach Raubdelikt

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am 17.07.2020 gegen 14:30 Uhr kam es auf einem Supermarktparkplatz in der Ludwigstraße zu einem schweren Raub. Drei junge Männer im Alter von 20 bis 22 Jahren bedrängten einen 24-Jährigen und bedrohten ihn mit einer Stichwaffe. Sie forderten ihn auf, sein Handy herauszugeben. Ein Streifenwagen, der im Rahmen der Streife am Supermarkt vorbeifuhr, wurde auf die Situation aufmerksam. Beim Erblicken der Beamten, flohen die drei Täter. Sie konnten kurz darauf im Bereich der Rheinpromenade gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt.

