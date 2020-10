Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Katalysatoren an zwei Pkw gestohlen

Erkelenz (ots)

Am Dienstag, 6. Oktober, zwischen 6.40 Uhr und 16.05 Uhr, montierten unbekannte Täter, an der Neusser Straße, an einem Pkw Audi den Katalysator ab und entwendeten ihn. Am Mittwoch, 7. Oktober, zwischen 8 Uhr und 21 Uhr, wurde auch an einem Pkw, der auf der Nordpromenade abgestellt war, der Katalysator entwendet.

