Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Junger Mann stürzte aus Fenster und zog sich schwere Verletzungen zu

Dabel (ots)

Bei einem Sturz aus dem Fenster einer Wohnung in Dabel hat sich am frühen Freitagmorgen ein 18-jähriger Mann schwere Verletzungen zugezogen. Der Vorfall ereignete sich gegen 00:30 Uhr im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses. Dort hatte der 18-Jährige zunächst mit einem Bekannten Alkohol getrunken. Nach Angaben des Bekannten, der Mieter der betreffenden Wohnung ist, war der 18-Jährige plötzlich verschwunden. Er habe ihn daraufhin gesucht und ihn wenig später vor dem Wohnhaus liegend entdeckt. Der schwer verletzte 18-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar. Jedoch liegen gegenwärtig keine Anhaltspunkte vor, die auf eine Straftat deuten.

