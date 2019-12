Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Duo nach Tankstelleneinbruch gesucht

Jüchen (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum Montag (23.12.) mit einem Gullydeckel das Schaufenster einer Tankstelle an der Neusser Straße ein. Anschließend stiegen sie in den Verkaufsraum ein und packten diverse Zigarettenstangen zusammen.

Durch Geräusche auf den Vorfall aufmerksam geworden, beobachtete ein Anwohner gegen 02:15 Uhr zwei Tatverdächtige. Das Duo gab, aufgeschreckt durch einen Alarm, Fersengeld und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Amselstraße. Der Zeuge informierte die Polizei; eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die beiden jungen Männer konnten nur vage beschrieben werden. Sie trugen dunkle Bekleidung und waren etwa 170 bis 180 Zentimeter groß. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben, oder Hinweise auf die Identität der Flüchtigen geben können, die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 zu informieren.

