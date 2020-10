Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand einer freistehenden Garage

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

An der Klosterstraße entdeckten aufmerksame Anwohner am Mittwoch (7. Oktober), gegen 5.40 Uhr, den Brand einer freistehenden Garage auf dem Nachbargrundstück. Sie alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Vor dem Haus sahen die eintreffenden Rettungskräfte zwei Personen, die eventuell Angaben zur Brandursache machen könnten. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen bezüglich einer möglichen Brandstiftung aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen. Insbesondere die beiden Personen auf der Klosterstraße, sowie andere Zeugen, werden gebeten, sich mit der Kriminalkommissariat der Polizei Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

