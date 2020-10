Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fußgängerin nach Verkehrsunfall gesucht

An der Einmündung Kolpingstraße/Fritz-Bauer-Straße ereignete sich am Mittwoch, 7. Oktober, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin von einem Pkw angefahren wurde. Die Frau war zu Fuß auf dem Gehweg der Kolpingstraße in Richtung Kirchhoven unterwegs. Eine 43-jährige Frau aus Waldfeucht fuhr zeitgleich mit ihrem Pkw auf der Kolpingstraße aus Richtung Kirchhoven kommend in Richtung Fritz-Bauer-Straße. An der Einmündung beabsichtigte sie nach links in die Fritz-Bauer-Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Die Frau fiel nicht zu Boden und gab auf Nachfrage an, nicht verletzt zu sein. Daraufhin setzte die Pkw Fahrerin ihre Fahrt fort. Kurze Zeit später entschloss sie sich, die Polizei doch über den Vorfall zu informieren. Zur abschließenden Klärung des Geschehens sucht das Verkehrskommissariat Heinsberg deshalb die unbekannte Fußgängerin. Diese wird gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 02452 920 0 zu melden.

