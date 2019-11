Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Stadtlohn (ots)

Am vergangenen Wochenende besprühten noch unbekannte Täter mehrere Wände der Sporthalle der Fliednerschule mit Farbe. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Bei den Farbschmierereien tauchen die Buchstaben J und T auf - aufgrund der Darstellung vermutlich die Anfangsbuchstaben von Vornamen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich an die Kripo in Ahaus (02561) 9260 zu wenden.

