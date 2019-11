Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Randalierer in Polizeizelle gelandet

Ahaus (ots)

In einer Polizeizelle endete am Vormittag ein Einsatz im Amtsgericht in Ahaus: Ein 34-jähriger Ahauser pöbelte sowohl Bürger, als auch Justizvollzugsbeamte an. Als der Randalierer durch einen Mitarbeiter des Amtsgerichts aus dem Gebäude verwiesen werden sollte, warf dieser einen Jutebeutel nach ihm. Der Beutel war mit Glasflaschen bestückt - nur durch Ausweichen konnte eine Verletzung des Justizvollzugsbeamten verhindert werden. Die Polizei erschien vor Ort und sperrte den Randalierer zur Ausnüchterung in eine Zelle. Dort entnahm ein Arzt dem 34-Jährigen eine Blutprobe, um den genauen Grad der Alkoholisierung festzustellen. Die Polizei leitete zudem ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein.

