Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugen für Unfallfluchten gesucht

Goslar (ots)

Ein weißer Pkw Hyundai, der auf der Bromberger Straße zum Parken abgestellt worden war, wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt.

Der Halter des betroffenen Pkw hatte diesen am Mittwoch, gegen 19 Uhr abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 8 Uhr, stellte er den Schaden an der hinteren Stoßstange fest.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

+++++

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, kam im Kreisverkehr auf der Talstraße in Oker vermutlich nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und entfernte sich anschließend unerlaubt.

Am Unfallort stellte die Polizei ein Fahrzeugteil des mutmaßlichen Verursachers sicher.

Wer am Donnerstag, zwischen 17 Uhr und 17.50 Uhr, Beobachtungen zu diesem Unfallgeschehen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell